Nick Solak Homers? (遊騎兵臉書)

天使與遊騎兵10日比賽出現最離譜失誤，遊騎兵索拉克(Nick Solak)5局下擊出右外野深遠飛球，天使阿戴爾(Jo Adell)接到了但手套沒抓穩，球彈到全壘打牆外！由於球不見了，只能眼睜睜看著索拉克跑回本壘得分，成為他本季「首轟」。遊騎兵終場7-3獲勝。

記分官起初判定為全壘打，稍後他改記阿戴爾失誤1次，因為這次失誤只是碰巧發生在牆邊，在其他任何地方都不會變成全壘打。1993年，印地安人馬丁尼茲(Carlos Martinez)揮出右外野飛球，球打到遊騎兵外野手坎塞柯(Jose Canseco)的頭上彈出牆外，被判定為全壘打。

索拉克說：「這球應該要給我全壘打的，如果我是記分員，我會從寬認定讓大家有更多安打，至少我是這樣認為。」遊騎兵還要上訴，希望討回索拉克的首轟。

即使沒有這一轟，遊騎兵也是贏球，他們4局下單局5支安打，一口氣打進4分。天使全場僅6安，大谷翔平敲出兩支，包含一支二壘打，並藉著隊友安打跑回分數。頂級新秀阿戴爾除了致命守備失誤，4個打數足足吞了4K，度過倒楣的一天。

(中時新聞網)