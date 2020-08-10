日本產經新聞在8月9日引用不具名人士表示，美國衛生部長阿札爾率團訪問台灣時，台美雙方可能討論成立新的國際組織以取代「世界衛生組織」（WHO）。外交部今天嚴正澄清，上述報導未向外交部查證，即刊登不明消息人士的揣測，該報導與事實不符，外交部表示遺憾。

日本《產經新聞》9日報導指出，美國衛生部長阿札爾訪台，不僅是台美1979年斷交以來最高層級，也將與總統蔡英文會談，討論成立「新WHO」，透過建立一個新的國際組織來取代世界衛生組織（WHO）。

外交部發言人歐江安表示，此次美國衛生部長阿札爾率團來訪，主要在於強化台美雙方在醫衛領域上進一步的交流。在武漢肺炎（COVID-19）疫情期間，阿札爾部長曾多次公開肯定「台灣模式」在全球抗疫的貢獻。因此，這次阿札爾部長來訪主要將與台灣的防疫專家做經驗交流，並親身體驗「台灣模式」的運作實況。

她說，多年來，台美間也持續就如何協助台灣參與世界衛生大會（WHA）議題深入交換意見。報導宣稱雙方將討論設立新的國際組織以取代世界衛生組織事，並非本次台美討論的議題，相關報導有悖事實。

(中時 )