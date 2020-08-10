大人小孩都愛吃！

吃膩麻辣鍋的重口味，炎炎夏日還是想嗑鍋嗎？那牛奶鍋就是你最好的選擇！湯底滿滿蛋白質及鈣質，嚐起來鮮香卻不膩口，想要濃郁口感可加入起司，對於不敢吃辣的人，牛奶鍋可說是首選湯頭。

DailyView網路溫度計曾調查台灣人喜愛的湯底口味，以及網路熱門麻辣鍋選擇，今天我們就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行「牛奶鍋」店家調查，究竟是誰才是網友心目中的頂級首選呢？讓我們看下去吧！

NO.1 聚北海道昆布鍋 札幌起司牛奶湯現刨起司雪花超誘人！

網路熱門冠軍就是來自王品集團旗下的「聚北海道昆布鍋」，該品牌的餐點品質跟服務不僅是眾多網友認證，推出的香醇「札幌起司牛奶湯」也是討論焦點。

內有主廚特製的香濃牛奶湯底，加入膠質滿點的豚骨昆布熬煮而成，現場還會有服務人員拿出起司磚，提供「現刨起司」桌邊服務，讓你親眼見證香濃起司磚被刨成細絲，一片片如雪花般落入牛奶湯底交融，幸福美味大升級！

將北海道札幌的必吃人氣鍋物新鮮呈現，推薦搭配肉類主餐，涮食大啖且香醇不膩口，簡直是視覺跟味覺的雙重銷魂享受！

NO.2 野人Shabu 北海道牛乳

由藝人KID所經營，在火鍋界頗有知名度的野人Shabu，位於市民大道火鍋店兵家必爭之地，其能生存關鍵不僅是餐點品質優、裝潢擺盤美，還有營業到凌晨四點的深夜火鍋特色，是許多夜貓吃貨聚集聖地，其中北海道牛乳鍋融合白甘蔗、小魚乾等食材，再丟入一片黃澄澄的起司，每一口都吃得到濃郁奶香。

NO.3 星野肉肉鍋 起司牛奶鍋

在高雄發跡的星野肉肉鍋，進軍台北開店後也受到許多饕客歡迎，其中起司牛奶鍋的最大特色，莫過於白色「小熊造型」湯塊，食用時將小熊丟入鍋中，看上去像是泡澡的模樣超可愛，上頭還有像是毛巾的起司片，伴隨熱氣在鍋中慢慢融化，讓不管是愛吃鍋的老饕，或是相機先食的網美們都眼睛一亮。

NO.4 築間幸福鍋物 鮮菇奶香湯底

源自於基隆的築間幸福鍋物，利用靠近海港的地理優勢，是國內少有的自營水產供應鏈鍋物品牌，許多網友除了喜歡他的石頭火鍋跟新鮮食材外，還有不同於市面牛奶鍋的「鮮菇奶香湯底」，不僅喝得到鮮甜的白湯，加入鴻喜菇後香氣更濃，搭配豬肉一起吃超鮮甜，讓網友大讚「能讓人發肥喝好幾碗」。

NO.5 肉多多火鍋 起司牛奶湯

主打爆量「暴龍級肉盤」的肉多多，在台北鍋物界曾掀起一陣肉食炫風，不僅CP值高，絕對讓人吃得飽外，肉多多的湯底也受到許多網友推薦，加入多種起司熬煮的純白濃郁湯頭，喝起來溫醇順口，帶著淡淡奶油香氣，加入蔬菜跟海鮮後越煮越濃，配上肉多多的巨量肉盤，簡直是肉食控的美食天堂！

NO.6 上官木桶鍋 泡湯熊熊牛奶起司

有痛風鍋始祖稱號的「上官木桶鍋」，除了有海量的海鮮食材，還有超萌牛奶鍋「泡湯熊熊」，可愛造型湯塊含著濃濃牛奶風味，搭配起司一起入鍋泡「牛奶浴」，跟蔬菜肉類一起煮食，加上爆量鮮蝦、蛤蠣、龍蝦的海鮮船，讓喜歡吃火鍋的人彷彿進入讓人又愛又恨的甜蜜痛風世界。

NO.7 加分100%浜中特選昆布鍋物 義式白醬牛奶鍋

在台北東區、西門以及板橋等美食一級戰區擁有多家分店，就知道他的實力不容小覷，雖然開設在人潮聚集地，餐點服務有水準，但價格卻高貴不貴，每鍋都是均一價308元（服務費另計），其中義式白醬鍋底因為湯頭夠味，也有一整片起司提供煮食，讓許多網友吃了大讚越煮越香濃。

NO.8 牛園火鍋料理 起司香濃牛奶鍋

從屏東發跡紅到台南的的牛園火鍋，不走浮誇且複雜的菜單設計，主打湯頭僅有四種，四川麻辣湯、東北酸白菜、香濃牛奶跟黃金大骨四種，其中牛奶鍋採用黃金高湯搭配紅棗等藥材熬製，香甜不膩口，又有中藥材的淡淡清香，不少網友推薦可選鴛鴦鍋跟麻辣湯底搭配，一個順口濃醇一個麻辣迷人。

NO.9 愛食鍋 養生香醇牛奶鍋

愛食鍋以浮誇的「超長肉盤」在網路上走紅，不僅擺盤精緻且講究，名氣更是不小，是來自高雄的火鍋名店，牛奶鍋部分有白色、黃色跟紫色熊熊可以選擇，分別是用純濃MIT製造的高牧牛乳、養生南瓜跟芋頭製作而成，選擇養生香醇牛奶鍋，還會附上一罐牛奶讓你親手倒入鍋中。

NO.10 老先覺功夫窯燒鍋 法式牛奶鍋

價格平易近人，品質也非常穩定的老先覺，在連鎖小火鍋界中佔有一席之地，除了招牌龍骨湯底是眾多網友必點，口味醇而不膩法式牛奶鍋也是網路熱門選擇，不僅有鹹度適中的牛奶湯底，即使是百元小火鍋仍很有誠意附贈一片起司，讓你不用花太多錢，也可以吃到來自法國的鮮美滋味。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月26日至2020年07月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『牛奶鍋』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)