香港壹傳媒創辦人黎智英，今早因涉嫌違反「香港國安法」被香港警方國安處從家中上銬拘捕。但據港媒報導，黎智英涉嫌勾結涉及的串謀欺詐，與壹傳媒在將軍澳工業邨廠房涉嫌經營獨立公司，提供「公司秘書」服務，涉違地契外或以欺詐方式獲利有關。

據港媒《東網》10日報導稱，黎智英除涉嫌違反《國安法》第29條「勾結外國勢力或境外勢力，危害國家安全」，另外，也涉嫌違反觸犯盜竊條例的一項串謀欺詐罪及煽動罪。

報導指出，早前有消息稱，壹傳媒在將軍澳工業邨廠房，涉嫌經營至少14間獨立公司，涉及不同業務。經翻查紀錄，該批公司董事均為黎智英，其中一間公司為黎智英次子黎耀恩經營的10間食肆及公司提供「公司秘書」服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」。

報導進一步透露，「將軍澳工業邨」係由香港科技園公司負責管理。據悉，香港科技園公司在審批工業邨用地申請時，訂明只可在廠房內進行已批准、或經科技園書面同意的其他運作，亦不可分租予其他人士。

(中時新聞網)