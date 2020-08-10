需求憂慮，國際原油期貨下跌逾1.5%；受新冠肺炎影響，多家石油、天然氣企業備受衝擊，確診人數的上升仍然是影響燃料需求的主要原因。美國部分州的新增病例數仍在上升，而印度近期單日新增病例數創紀錄。目前全球累計病亡數已突破70萬人次。

此外，美國財政部長梅努欽(Steve Mnuchin) 表示，白宮與民主黨關於新一輪刺激計劃的談判持續陷入僵局，並將建議川普總統通過行政命令來推進刺激法案，包含增加失業補助金和聯邦強制驅逐令，及學生貸款援助等問題。鑒於雙方談判未能取得任何進展，僅計畫透過單方面來頒布行政命令，這令市場對美國經濟復甦產生疑慮，終場原油價格承壓；其中美國原油跌幅1.7%，倫敦原油跌幅1.5%。

上周五(7日)美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.73美元，報每桶41.22美元；9月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.22美元；9月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.21美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.69美元，報每桶44.40美元。(商品行情網)

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