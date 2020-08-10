🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Draymond Green (@Money23Green) August 9, 2020

就算沒參加復賽，勇士明星前鋒卓雷蒙格林還是找到讓聯盟罰款的方法！格林先前公開在節目上呼籲太陽後衛戴文布克趕緊走人，10日隨即遭到聯盟處罰5萬美元(台幣147萬元)罰款，比起兩年前魔術強生被罰50萬美元，格林算幸運了！

其實這一切也是卓雷蒙格林自找的，他先前幫「俠客」歐尼爾代班擔任電視球評，提到戴文布克復賽精采表現，他竟然脫口說出，「我這個小兄弟(布克)應該趕緊離開鳳凰城啊，不好意思，巴克利！但我認為他該去能打好球且贏球的隊伍。」

當時節目主持人厄尼強生馬上開玩笑，「格林你在違規招募嗎？」畢竟格林雖然馬上幫自己球隊勇士招攬戴文布克，卻在公開狀況下直接呼籲布克趕緊走人，明顯已經違反聯盟規定，格林自己也很清楚，自己很快就會面臨罰款的命運。

確定自己將被聯盟罰款5萬美元之後，卓雷蒙格林也在推特上貼出6個哭笑不得的表情符號，充分展現自己的無奈心情，不過要怪也只能怪他自己的「大嘴巴」，可是想讓格林閉嘴不亂講話，恐怕要比叫他不要上場打球還要困難許多吧！

(中時 )