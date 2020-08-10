電玩可使人成癮，曠日廢時；也可以從中鍛鍊堅毅的心志，培養勇敢追夢的正向精神。電競產業發展至今，擺脫汙名，乃因著選手、業者、教練多人的默默努力，點點滴滴，為歷史寫下新頁。

位於台北永和的ahq eSports Club，這是台灣少數的電競俱樂部，不像電競給人的光鮮酷炫的印象，這兒更像一個非典型的男生宿舍。60幾名的選手、教練，平均年齡僅20歲上下，擠在兩層樓的民宅，有規定的作息、賽程，同進同出，各自必須完成的目標，以及務求共同遵守的生活公約，像極了一支訓練有素的軍隊。

旗下有多支隊伍的ahq俱樂部，其中又以英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）的隊伍最為知名。隊長陳奕（遊戲代號Ziv），更是備受矚目的明星選手。然而，目前已是25歲「高齡」的他，幾乎是一般認定的，選手生命的上限，繼續效命，或者另謀出路？何去何從，上萬粉絲也在關注。

走進電競俱樂部，就像來到另類的運動員宿舍。選手們朝夕共處，彼此切磋技術，培養團隊作戰的默契。（圖／林旻萱攝）

當選手，比考上台大還難

稱得上台灣頂尖選手之一的陳奕，「老實說，從來沒有憧憬過成為電競選手，」陳奕坦率地說。會開始打遊戲，就是享受那純粹的快樂，「就是你喜歡，就去做；就像喜歡打籃球的人，也不一定會憧憬要當NBA明星。」

走到現在，完全是無心插柳。從國中開始接觸到英雄聯盟的他，彼時一般家庭的網路設備並不佳，先由朋友帶著上網咖，才因緣際會接觸到。那時，他就是一個普通的學生，雖喜歡電玩，但難免面臨到課業與遊戲的拉鋸，下課後得應付作業，還得補習，可以玩樂的時間不多，為此，他甚至在上學前的半夜摸黑起床，在上學前打上一場。

有天分的他終究難掩鋒芒，因遊戲裡的排名機制，讓他開始被注意，18歲進了大學，一開始，先有香港隊伍邀請陳奕加入，但在當時，不僅大眾對電玩的觀感普遍不佳，加上產業才萌芽，職涯前途未卜，而想成為職業選手，甚至得中斷學業，全心投入。這讓一心想赴香港的他，終免不了爆發了家庭革命。

最後，因為戰隊的領隊不斷登門遊說，「後來我爸大概是放棄了，才答應給我一年試試。」就這樣，開啟了他的職業選手之路。

電競圈子內流行著一句話，「想當職業選手，比考上台大還要難。」這千真萬確。台大每年有數千招生名額，但台灣所有的職業隊伍加起來，人數僅在80名上下，但玩遊戲的族群人口數，可是超過百萬。

但是，光會玩遊戲，遠遠不夠格作為一名電競選手，天賦是必要，卻不是最重要，「很多人遊戲玩得很好，但玩得好，不一定可以成為電競選手。」陳奕說。以英雄聯盟為例，團隊採五人制，就像一支球隊，每位選手有各自負責的戰略位置，重要的是能搭檔、能合作，創造出團隊合作的最大效益。

「最重要的是熱情。」陳奕這麼認為。因為熱情，才能熬得過在作為練習生，成為正式選手以前，一段不知何時才能抵達終點的艱難歷程；這其中，包括了一日動輒十小時以上的長時間練習，以及難免的，觀戰網友不留情地冷嘲熱諷。

更何況，時間不等人，機會也是稍縱即逝。電競除了像許多的專業一樣，台上風光一時，靠得是台下無數的苦功，但因電競格外仰賴反應速度，通常17～19歲，便已來到選手生命的巔峰，就猶如NBA明星一樣，年輕選手多仗勢體能佳、反應快，能夠瞬間完成高難度動作，年紀漸長後，則倚靠長年累月的經驗來作補強，而多數選手都選擇在20出頭，年紀輕輕便宣布退役。

電競產業鵲起

電子遊戲從問世至今不過短短三、四十年，但近十年，因高速網路的普及化，網際網路、直播平台、智慧型手機等科技相繼成熟，才造就產業發展的條件，因而鵲起。

在核心價值上，電競與傳統的運動比賽並無二致，好比對運動員精神的推崇、競賽的娛樂性與商業價值等，但爆炸性的成長速度，與扶搖直上的關注度，卻是前所未見。目前最熱門的幾款遊戲，如英雄聯盟、爐石戰記、Dota2等，人氣不輸職業球賽，以英雄聯盟為例，在台灣，最高同時有200萬人同時上線；世界賽進行時，全球則有超過1億以上的觀看人次──而這數字，還在不斷增長。

也因此，電競一步步受到認可。2013年，亞洲室內暨武藝運動會首次將正統賽事與電競結合；2018年亞運會，也將電競列為正式比賽項目之一。電競在台灣，2017年立法院修法，將電競納入「運動產業發展條例」之下；文化部也增設「電競替代役」，電競產業可謂獲得正名。

然而，另一面來說，雖然市場快速增長，周邊生態系卻沒有相應發展，是一大隱憂。ahq eSports Club執行長林呈洋便坦率地表示，「這個產業，一直是比賽、商業走在前面。」然而，就像傳統的運動項目，電競同樣需要健康管理、心理諮商、物理治療、職涯規劃等專才從旁輔助選手，但目前這方面的人才，仍屬稀有。

展示在新北電競基地的獎盃，象徵著台灣電競曾有過的輝煌。（圖／林旻萱攝）

擺脫汙名，電競教育正統化

跟不上變化的，還有社會大眾。因此，一如陳奕的個案，由於家長對電競的認識不深，繼而引發世代衝突，情況層出不窮。但不論大眾對電競的觀感好壞，電競產業的蓬勃發展，已是不爭的事實，根據統計，電競產業每年創造出高達11億美元的產值，且數據連年攀升。

「以前，我也很討厭小孩子打遊戲。」城市科技大學電腦與通訊工程系系主任詹勳鴻這麼說。他是台灣最早開始注意到電競產業的發展潛力，以及致力於推動電競教育的重要推手。

當十年前，班上出現了一位職業選手，才讓詹勳鴻接觸到了這個新領域。從對電子遊戲的壞印象，到肯定其正面價值，他投入了半年時間，從國外的研究報告梳理產業現狀，最後，他意識到：「電競選手只佔了1％，另外還有99％的其他相關工作。」

尤其，一直以來，電競選手都有一隱憂──因入行的早（目前滿17歲即可加入職業戰隊），多數選手選擇休學投入練習，數年後退役，因其教育程度不高，又無一技之長，常淪落至社會底層。

詹勳鴻談到了2001年，奪下世界電競大賽「世紀帝國2」冠軍的「電玩小子」曾政承，這個曾揮舞著國旗，大喊「Taiwan No. 1！」的先行者，最後卻一度必須以粗工維生，讓詹勳鴻唏噓不已，「作教育的，這種情況，我不樂見。」

而在2016年，包括了城市科大、遠東科大，以及能仁家商、南強工商、東泰高中、立志高中等六所學校組成聯盟，推出「3+4」的課程設計，將電競納入正規的教育系統，盼為所有嚮往電競的下一代，開闢出一片合適成長的沃壤。

平均年齡僅20歲上下的電競選手，青春就是他們的最大籌碼。（圖／林旻萱攝）

新產業，新文化，新時代

「電競，不等於打遊戲。」這是許多在產業中辛苦耕耘的人都有的肺腑之言。

陳奕從18歲入行，到現在已是第七年，「一開始也是想著，有得玩還可以賺錢，實際上根本不是這麼一回事。」他表示。一旦「把遊戲當作飯吃」，就必須嚴以自律，跟平時打遊戲的「好玩」、「消遣」截然不同。電競尤其又以高壓、高強度、高密集度著稱，以英雄聯盟來說，每年定期春夏兩季的職業聯賽，另還有季後賽、邀請賽、明星賽等大小比賽，一級選手幾乎全年無休，正規賽制採五戰三勝，每場進行30～40分鐘，中間不能中斷，一天下來，相當吃重，因此，若選手平日無法自律，將自己維持在良好的狀態，上場表現也不會好。

而在電競產業，除了目光焦點的選手，也不可忽略背後的團隊，如教練、分析師，乃至遊戲設計，幕後製作的導播、音效、剪輯、賽評，乃至活動企劃與執行和行銷企劃等周邊人才。詹勳鴻便瞄準了廣大的人才缺口，再結合電通系的專業重新設計課程，並要求學生盡可能觸類旁通，培育專業能力。

當我們踏入了城市科大的電競館，詹勳鴻引以為豪地說，這整個場館，都是他與學生從設計圖開始，一點一滴地建立起的。在這小小的空間，設備一應俱全，有主播賽評室、轉播室、對戰台，可用以舉辦小型比賽。系上也培養出了一支30人規模的專業團隊，可以承辦正式賽事，好比去年（2019）年在新北耶誕城的「琉熱國際電競大賽」，便是由團隊承辦。

也許，電競教育至今還稱不上成熟，詹勳鴻坦言，他與學生都還在「做中學」，但這也許也是在一個產業還初期的階段，必然會遭遇到的華麗冒險。事實上，電競產業的趣味也在於此，就像ahq eSports Club執行長林呈洋所說，會吸引他從穩定的會計師工作轉行到電競，壓根兒不是因為自己著迷於遊戲，坦言自己根本不會玩遊戲的他，享受的是與選手一起開創新文化的這段歷程。

林呈洋這樣說：「我對電競的定義就是，新文化的引領者。」核心理論、人才需求都與傳統的體育項目一樣，但商業模式、粉絲互動與文化美學，卻截然迥異。電子遊戲的影響有好亦有壞，端看人如何看待，作為一名開創者，他希望竭盡可能，將其導往正途來發展。

詹勳鴻洞見產業前景，再結合正規教育，是台灣電競教育的重要推手。 （圖／林旻萱攝）

(本文摘自《台北光華2020.08》)

《台灣光華2020.08》

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