空調壓縮機大廠瑞智精密因大陸家電業7、8月空調壓縮機需求殷切，拉貨強勁，銷售呈現淡季不淡，7月壓縮機兩岸合併銷售近189萬台，改寫同期新高。瑞智預期，8月兩岸合併銷售可超越去年同期101.42萬台，全年銷售可超前達成下修後目標1,800萬台，甚至超越去年度1,823萬台，今(10)日股價上漲0.40元而以20.0元開出。

瑞智第二季合併營收52.47億元、營業利益3.02億元，業外收益0.30億元挹注，與去年同期業外損失0.29億元相比，一來一回相差0.59億元，淨利歸屬母公司2.13億元，EPS從去年同期0.39元增加至0.42元。上半年兩岸合併銷售911.85萬台，合併營收為94.8億元，稅後淨利3.68億元、淨利歸屬母公司業主3.51億元、年減15.99％， EPS從去年同期0.87元降至0.70元，年減19.54％。

瑞智主管指出，第二季及上半年合併營收衰退，主要是受新冠疫情影響，春節後空調行業上下游產業鏈，無法依原定計畫復工，致使產銷不如預期。第二季大陸疫情趨緩且適逢內銷旺季來臨，市場回暖，仍無法完全彌補第一季滯銷的部分，造成上半年獲利仍比去年同期微幅減少。

瑞智主管表示，瑞智7月兩岸合併銷售188.75萬台，月減9.6％，年成長60.88％；7月合併營收17.74億元，月減10.11％，年成長26.05％。前7月壓縮機合併累積銷售1,100.6萬台，年減幅縮減至1.68％，前7月累計合併營收112.34億元，年減13.03％。7月空調壓縮機銷售大幅增長主因是7月大陸實施新國家標準能效，空調廠持續出清庫存，閏月造成大陸夏季高溫推遲，空調旺季時間延長，上半年因疫情影響導致房產裝修也延後至下半年。

瑞智主管指出，瑞智8月銷售如果超越去年，前8月銷售台數可望轉正，9月中下旬進入外銷旺季，全年有機會超前達成下修後年度銷售目標1,800萬台，甚至超越去年實際銷售1,823萬台。

(工商 )