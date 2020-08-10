企業軟體創新者VMware近日宣佈，領先分析機構IDC將VMware列為2019年度全球IT自動化與配置管理軟體細分市場內的供應商首位。該行業正在從傳統工作負載管理解決方案，向自動化的基礎架構和應用配置、開發營運生命週期維運以及自助式的混合雲架構服務自動化轉型，而VMware致力於為客戶實現現代化提供支援。VMware資深副總裁暨雲管業務總經理Ajay Singh表示，連續三年，我們的客戶讓VMware在全球IT自動化和配置管理軟體類別中取得首位。企業需要的解決方案，是針對簡化維運、實現基礎架構自動化功能的現代化、減少人為誤差並更快回應業務需求，這也是VMware投資研發解決方案，提供客戶在如今瞬息萬變的自動化優先環境中應對各種機遇與挑戰的原因之所在。

IDC報告《2019年全球IT自動化和配置管理軟體市佔率：新冠疫情衝擊前的市場擴張》對2019年度市場總營收和總增長率、以及領先供應商營收、市佔率與增長率進行分析。根據IDC統計的2019年度收入，VMware連續第三年位居全球IT自動化和配置管理軟體市場首位，超過第二名廠商8個多百分點。

報告強調：「IT高管持續向跨基礎架構和營運、開發團隊的自動化注入投資。私有雲、混合雲、公有雲和多雲投資與自動化投資相結合，將驅動更高的投資報酬率，加速實現業務成果。」報告也指出，「VMware持續將戰略重心落於管理類產品組合，跨vRealize Suite、vCloud Suite等核心管理件套件擴大研發投入，以降低覆蓋資料中心、桌面、網路、安全、電信和儲存等許可產品的總體持有成本。」

(工商 )