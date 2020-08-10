新冠肺炎疫情重創航空業，不過華航客運量大減，本業獲利卻創新高！財信傳媒董事長謝金河指出，是貨運收益彰顯，抵銷客運的虧損，而且還賺更多。他示警，華航、長榮航空公司頻傳罷工，若大家體諒航空客運經營的困難，「空服員可能要更加珍惜現在的工作」！對此，知名財經Podcaster「股癌」謝孟恭直言謝的說法「見樹不見林」，並表示「人家也沒說你出版業夕陽產業活該自己要找出路，你酸人家又是何必？」謝孟恭也酸謝護航、吹捧到沒節操的程度了，「祝仕途順利」。

謝孟恭在臉書表示，謝金河這篇文章很明顯見樹不見林。他首先指出，華航是旗艦flag carrier，是國家實力的一種展現，一些政治外交、民生相關的航線，即便賠錢還是會繼續飛下去，比方說安大略、紐約、中國部分城市，不像一般航空公司可以專選會賺錢的來飛。

此外，謝孟恭說謝金河拿Q2和Q1去比也不對，Q1大幅虧損許多來自於「無人航班」，也不是只有台灣特有的現象。包含歐洲的在地航空如漢莎等，都有向歐盟抱怨為了保留停機位，不得不空機飛行蒙受虧損的壓力；而在台灣，當時航線許多尚未停，但也已經越來越少人搭機，虧損本來就可期。第三點，貨運如果真的這麼好賺，市場自然會有競爭者。之所以客運部分變成一片血海，和大量的廉價航空 LCC 競爭搶市占有關係。華航本身其實就是世界前20大貨運業者，少掉客運賠錢線和疫情停飛減少的人力成本，貨運賺錢的部分浮現不是很自然的事情嗎？『還是說老謝的建議是把客機全部改內裝成貨機，然後期待能發大財？」

謝孟恭對於謝金河請空服員珍惜現在工作的最後結論，他直言「完全看無了」。他說各行各業有自己的難處，外人只會看到舒服的一面。所以他從來不會想去介入別人的抗爭，即便台灣兩次罷工他都親身遇到。「人家也沒說你出版業夕陽產業活該自己要找出路，你酸人家又是何必？」

謝孟恭也在自己的個人臉書上感嘆表示，感覺謝金河很想當官，最近發文變質了，護航、吹捧到沒節操的程度了，「這不是一個媒體人該有的樣子吧。祝仕途順利」。

據《數位時代》報導，「股癌」是今年討論度最高的一個股市財經Podcast節目。「股癌」從今年2月底上線後，一個月內就殺進Apple Podcast排行榜第一，擠下蟬聯約2年的冠軍《百靈果》。「股癌」用輕鬆幽默的口吻分享對國際市場的觀察，成了Podcast市場上獨特的存在。謝孟恭則為「股癌」主持人。

(中時新聞網)