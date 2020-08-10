「牛津」企管顧問公司前負責人張瀚中，被控與知名律師涂錦樹以發行信託憑證等名義，對外招募農民契作巴西蘑菇、靈芝，保證42個月還本，年利率最高達28.57％，3年多就吸金4875萬元，被依銀行法判刑3年6月確定，但張並未入監，台北地檢署認為張已逃匿，聲請沒收14萬保證金獲准，並發布通緝。

至於被判刑3年確定的涂錦樹，則多次以心臟病、身體不適等理由向檢方聲請暫緩入監執行，檢察官因傳喚、拘提不到後，日前亦已發布通緝。

判決指出，宏徠生物科技2004年以靈芝種植、直銷等契作招攬上萬名會員，募資達10億多元，負責人詹大慶捲款逃亡，被害人成立自救會，找張瀚中（原名張中彥）協助，張再找涂錦樹等人合作處理後續事宜。

涂向投資人遊說，把公司相關金錢信託給他，由自救會成員成立台灣農聯公司，由涂與台灣農聯簽立農業信託契作合作契約書，約定每單位投資金額5萬元，由涂擔任信託資金管理人，信託期間5年。

涂錦樹將部分資金交給台灣農聯，另投資不良資產，讓America Trust Bank Fund Holdings（ATBFH)公司發行受益憑證，總計張、從2005年1月10日至2007年4月間，共吸金4875萬元。

檢調2008年10月偵辦此案，張瀚中被依銀行法諭令14萬元交保，去年最高法院判決張徒刑3年6月確定，北檢多次通知張入監，但張已人間蒸發，檢方認為張已逃匿，遂向台北地院聲請沒收他當年具保的14萬元保證金獲准，並發布通緝。

(中時 )