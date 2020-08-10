宜蘭縣外籍漁工仲介黃姓男子利用仲介身分及船主信任，偽造不實船員名冊，並透過招禁等手段留用數十名外籍漁工從事非法勞動，引起移民署關注。由於涉犯人口販運，監委王美玉等人已申請自動調查。

監委表示，為擴充黑市人力市場，黃姓男子趁為雇主辦理仲介業務的機會，謊報漁工逃逸，或訛報雇主需求漁工名單，再轉入黑市牟利，且給予漁工的薪資及生活環境均十分惡劣。外籍漁工不諳法令，身處弱勢，仲介業者已涉犯我國人口販運防制法，嚴重違反我國人權保障政策，監察委員王美玉、王幼玲、紀惠容十分重視，已申請自動調查。

監委指出，有關不法仲介業者涉嫌偽造文書非法營利、剝削外籍漁工，已嚴重破壞我國形象並損害漁工人權。究竟政府相關主管機關有無針對聘僱外籍漁工的仲介業者及其人員建立管理機制？中央與地方主管機關如何分工？相關法令規定、查察人力的專業能力及相關資源配置是否完備？我國整體聘僱外籍漁工的仲介制度有無檢討改進之處？實有詳究的必要，將深入調查。

(中時 )