台北榮總醫院9日凌晨爆發醫療暴力事件，一名病患因「止痛藥」與值班醫師發生糾紛，竟用點滴架敲破辦公室玻璃，還恐嚇要找黑道教訓，轄區員警到場時因病患當下無攻擊行為，無法以「現行犯」逮捕。事後受害醫師決定提告，警方請示士林地檢署檢察官後，依毀損罪、違反醫療法函送法辦。

榮總馬姓醫師在臉書貼文，指病人正在試圖攻擊醫師，嚇得住院醫師躲在廁所內，病患不斷出言辱罵，揚言要找黑道來教訓醫師，經院方打電話給人在高雄的兒子、女兒，家人都不願理會。

馬醫師表示，員警到場後未立即處理，甚至陪伴病患到樓下抽煙，「很遺憾公權力無作為，讓暴力威脅持續發生。」事後又以非現行犯，依法不能逮捕為由，將人放回醫院，讓他非常不滿，貼文指「一線醫師卻得分心醫療暴力，等於對其他病患的生命安危直接造成影響。」

事後警方回應，員警到場時呂姓病患已經停止暴力、言語辱罵，並非現行犯，到樓下抽煙則是為了安撫病患情緒，待病患情緒穩地後，詢問主治醫師，醫囑則說須「留院觀察」，警方考量專業看法，才將人送回醫院，並非不予處理。

據了解，呂男9日凌晨因為受病痛折磨，要求值班醫生開止痛藥給他，結果發現拿到的止痛藥，並非自己特別指定的品牌，氣得他在病房區瘋狂咆哮，砸破診療室的窗戶、一度拉住醫生的衣領，最後甚至恐嚇要找黑道上門教訓，院方見狀立刻聯繫警方到場處理。

北榮9日也發出聲明強調，警方已就嫌犯違法部分依法送辦，為醫護同仁人身安全，也加派保全防護，後續會慎重處理且絕不姑息。

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(中時新聞網)