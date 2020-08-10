1.金像電(2368)：7月營收21.4億元，月增10.42%、年增40.15%，早盤大漲逾7%。
2.全漢(3015)：Q2賺贏去年全年，利多持續發酵，股價持續跳升，漲逾6%。
3.鴻海(2317)：12日法說會，市場期待佳音，今早走高觸及80元。
4.遠雄(5522)：北市府同意大巨蛋復工，多方歡呼，攻高逾4%。
5.福貞-KY(8411)：7月合併營收為5.59億元，年增8.33%，早盤一度漲停。
6.宏碁(2353)：第二季財報佳，第三季業績成長性仍看好，早盤帶量續衝逾3%，再寫短波高點。
7.欣銓(3264)：7月營收衝新高，H2營運動能穩健，早盤上揚漲逾2.5%，重返5日線。
8.長榮(2603)：旺季業績看好，外資連3買超、自營商轉買超，股價續強漲逾4.5%，登近半年高價。
9.裕民(2606)：7月營收月增46.83%、年減幅度縮小，晨盤上攻近4%，衝上5日線。
10.東森(2614)：宅經濟發威，電商業者獲利強勁，早盤上漲逾3.5%。
11.中鋼構(2013)：財報搶搶滾，外資連6日敲進，股價帶勁漲近5%，闖進波段新高點。
12.元大金(2885)：7月淨利創高，晨盤挾量走揚逾2.5%，拚返20元關。
13.茂迪(6244)：台積電購綠電，太陽能族群可望進補，連兩日亮燈漲停，登今年高。
14.萬達光電(5220)：H1賺翻，超越去年全年，獲外資連5買，開盤跳空鎖漲停，衝上50元天價。
15.力麗(1444)：Q2轉盈+傳吃蘋果單利多催化，晨盤差一檔亮燈漲停，衝上兩年高位。
16.生華科(6492)：跨美合作治療新冠肺炎，晨盤放量彈升6%，高檔屹立。
17.錸德(2349)：減資約45%，新股10月12日起上市買賣，早盤急拉大漲5%，站上所有均線。
18.廣運(6125)：連兩日獲三大法人買超共逾3千張，激勵早盤火速攻頂，改寫9年高價。
19.訊達(6140)：第2季每股賺0.93元，開盤跳空漲停鎖住，攻克月線 。
20.聯電(2303)：H1獲利年增逾2倍，每股賺0.74元，下半年28/22奈米產能供不應求，早盤翻紅揚升2%，力保五日線。
21.聯合再生(3576)：訂單能見度達1～2個月，下半年營運將優於上半年，早盤急拉大漲8%，進逼10元票面。
22.友達(2409)：價格大漲，面板廠8月出運，晨盤勁揚2%，收復10元票面及五日線。
23.太極(4934)：今年營運有望回升，股價強勢漲停，來到20元門前。
(時報資訊)
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