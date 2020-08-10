為迎戰半導體產業需求以及台灣廠商的強力競爭，三星加快其在平澤市晶圓代工廠的開發，在平澤市的晶圓生產新廠，預計在九月動土動工。

三星在六月已經在平澤市進行土地整備工作，根據該市政府人員向韓聯社透漏，三星顯然希望比預定時間提早，要求地方政府或相關部門儘快頒發施工許可。

三星在平澤市的第三條產線稱為「P3」，為在平澤第三座生產線，預計將成為三星最大的晶圓廠，預計總投資30兆韓元(約合252億美元)。三星還計畫未來在平澤市再新建三家晶圓廠。目前三星在南韓境內，除了美國一家，總計有六條晶圓生產線。

三星的P1目前正在營運中，P2則準備在明年開始全面運作，P3廠的大量生產，業界人士預估將在2023年下半。

據平澤市官員透漏，三星要求該市能確保更多工業用水的建設，因為三星很快將進行其他三家工廠的建設。而工業用水的建設需要較多時間，三星希望相關單位能跟上其建設計畫。

三星目前在全球晶圓市占僅次台積電，而大陸政府近期如火如荼加大投資的中芯國際則仍落後於聯電。

(時報資訊)