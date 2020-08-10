中國需求增溫，上周五東京天然橡膠期貨續揚，由於外國資金加入了買盤，提振對中國需求改善的樂觀情緒，亦激勵買盤持續回補，上海天膠期貨應聲走高，同步帶動東京期膠連續第五天走高，終場TOCOM-指標12月期貨漲2.4%，報每公斤175.4日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨漲2.6%，報每公斤171.3美元，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲0.5%，收於每噸11125元人民幣。

亞洲現貨橡膠價格持續走高，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲1.8%，報每公斤51.60泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.3%，報現貨價每公斤136.2美分。

據了解，美國輪胎巨頭固鉑輪胎發佈第二季度財報，淨銷售額為4.96億美元，較去年同期下降26.9%；利潤虧損600萬美元，銷量下降27.5%，受疫情影響，固鉑輪胎的業績出現了大幅度下滑。(商品行情網)

(時報資訊)