美國衛生部長此次來台4天，將取經台灣防疫經驗，並拜會總統蔡英文，綠委王定宇直呼，這是台灣外交重大突破。民進黨高雄市議員陳致中分析也指出，阿札爾代表美國川普總統，深層意義上是強化增進兩國的友好夥伴關係，達到準邦交層級，並有其3大意義。

陳致中今(10日)在臉書PO文指出，阿扎爾來台他認為有3大意義，第一，美國公開向全世界展示對台灣的重視與支持，表面上是台美合作抗疫，但深層是強化增進兩國的友好夥伴關係，達到準邦交層級。

第二，這是美國國會通過「台旅法」高層互訪之後第一次的實踐，未來期盼見到不只是衛生部長，也能有主管經貿、商務甚至國安、國防的閣員訪台，台灣的防長、外長甚至有一天我們的正副總統、行政院長也可以踏上華府的泥土。

第三，希望這安排，不只是美國大選前川普拚連任，強打「抗中牌」的一招，以後是否能夠常態化、進階化，台灣又如何透過台美關係的增強，真正達成對國家利益實質的提昇，毋寧是未來值得關注努力的重點。

民進黨高雄市議員陳致中。(圖/翻攝自 陳致中 臉書)

(中時新聞網)