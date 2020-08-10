今(10)晨8時台灣南方熱帶性低氣壓正式增強為今年西北太平洋第6號颱風，由於颱風距離台灣近，氣象局表示將於10時30分同步發布海陸警，並於11時40分召開記者會說明。

氣象局表示，今晚明(11)晨至白天是該颱風影響台灣最明顯的時候，雖然目前海氣環境有機會讓6號颱風稍微增強，但在進入台灣海峽後強度會持平或減弱，直撲台灣機率較低，不過受其外圍環流影響，今明兩天可能有局部大雨或豪雨，預計明日下午將從福建登陸。

(中時 )