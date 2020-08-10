第6號颱風生成 10：30同步發布海陸警 10:322020/08/10 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 颱風路徑預測圖。（取自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(10)晨8時台灣南方熱帶性低氣壓正式增強為今年西北太平洋第6號颱風，由於颱風距離台灣近，氣象局表示將於10時30分同步發布海陸警，並於11時40分召開記者會說明。 氣象局表示，今晚明(11)晨至白天是該颱風影響台灣最明顯的時候，雖然目前海氣環境有機會讓6號颱風稍微增強，但在進入台灣海峽後強度會持平或減弱，直撲台灣機率較低，不過受其外圍環流影響，今明兩天可能有局部大雨或豪雨，預計明日下午將從福建登陸。 (中時 ) #台灣 #颱風 #10 #11 #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄國際花市驚見男焦屍 現場留汽油與打火機 09:452020/08/10 社會 中科院拚10年 騰雲號明年戰測 04:102020/08/10 政治要聞 中華職棒3000萬觀眾達陣 04:102020/08/10 運動天地 蓁臉書PO影片 推會議觀光 04:102020/08/10 地方新聞 ESG投資 疫後新顯學 04:102020/08/10 產業財經 強化數位化開發 公股銀發卡 強攻年輕客群 04:102020/08/10 金融．稅務 2,000萬台NEC筆電 台廠吃大單 04:102020/08/10 財經要聞 對岸冷處理 不隨川普起舞 04:102020/08/10 政治要聞 管理學界奧斯卡 崇越論文大賞 賴清德出席盛讚 04:102020/08/10 產業特刊 薔蜜成颱機率低 天氣不穩 04:102020/08/10 生活新聞 生活熱門新聞 恐直接侵台 準颱風米克拉各國路徑出爐 - 生活 米克拉颱風生成！海陸警報齊發 雨彈連炸3天 - 生活 棄台大賺360萬 律師曝錯過這3點：機會成本不小 - 生活 「我家不缺錢」 她棄讀台大賺360萬 親曝8原因網推爆 - 生活 準颱風「薔蜜」報到！雨彈連炸3天 氣象局公布降雨熱區 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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