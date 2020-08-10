太平洋流通前董事長李恆隆（中）10日被檢方提訊。（黃世麒攝）

北檢(陳志賢攝)

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，今早提訊在押的前太流負責人李恆隆、白手套「是知管理顧問公司」總經理郭克銘2人釐清案情。據悉，由於檢調已策動郭克銘轉為「汙點證人」，證詞對李不利。

據了解，北檢偵辦立委貪瀆案，聲押程序已在上周告一段落，本周起將密集提訊在押的涉案立委、助理多人查明案情並鞏固事證。

此外，據了解，李恆隆在7月中旬，疑似獲悉檢調已針對他因SOGO經營權案行賄立委一事，展開調查，李疑在「高人」指點下，與收受他2000萬賄款的立委蘇震清謀議，將「賄款」變成「借款」，由蘇開立面額共計數百萬元的多張支票交李，作為「借貸證明」。甚至蘇在7月底，在辦公室與助理余學洋等人就收受李恆隆款項的細節勾串說詞。

據了解，檢方提訊李恆隆，預料也會針對他事先掌握檢調偵辦進度一事，進行了解。

調查局在上周五首度提訊在押的李恆隆、郭克銘、助理林家騏、丁復華共4人，其中李、郭2人因訊問時間過晚，當天直接解還看守所，未移送北檢複訊。因此北檢今早再次提訊李、郭2人釐清案情。

(中時 )