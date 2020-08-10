壹傳媒集團創辦人黎智英大宅，今早（10日）有探員前往調查。消息指警方以違反《國安法》拘捕黎智英，他涉嫌第29條中勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；另亦指其涉及串謀欺詐及煽動罪。值得注意的是，黎智英早前曾兩度申請在保釋期間離開香港，但法官最終拒絕其申請。

大陸第13屆人大會議通過「香港國安法」草案後，數名遭到逮捕的香港民主派人士已開始陸續棄保潛逃。黎智英在5月22日就曾首度前往香港高等院申請更改保釋條件，希望法官批准他在保釋期間離開香港，但法官表示黎智英並未提供具體離港計畫，很難判斷其意圖。

黎智英6 月12日再到香港高等法院申請更改保釋條件，向法官申請暫時撤銷禁離境，讓其前往美國。但法官最終拒絕其申請，並表示會押後頒發書面理由，解釋裁決原因。

日前，香港律政司發言人表示，基於近期再有被控人棄保潛逃，律政司會慎重考慮在日後處理申請保釋的聆訊時，向法庭提出禁止被控人離開香港的條件，亦不排除向法庭申請覆核已獲保釋的被控人的保釋條件。

(中時 )