人民幣中間價跌逾240個基點 10:442020/08/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價10日報6.9649元，較上個交易日（7日）報價6.9408元大跌241個基點，跌幅0.35％，終止連四升。 即期人民幣10日也跟進中間價走跌。截至上午10點18分，人民幣兌美元在岸價報6.9704元，較上日收盤價6.9598元下跌106個基點，跌幅0.15％。離岸價報6.9689元，下跌6個基點，跌幅0.01％。 (工商 ) #基點 #跌幅 #人民幣中間價 #跌逾 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 終止連四周百億成交值紀錄 類股輪動加快 興櫃買盤觀望 04:102020/08/10 證券．權證 進口價砍半 MIT零點定位系統超值 04:102020/08/10 產業特刊 貝殼找房 募資20億美元 2年來規模最大的陸企赴美上市案 04:102020/08/09 全球財經 運價翻倍漲 貨櫃船運掃陰霾 04:102020/08/10 產業．科技 深圳房市熱 建商嗆沒錢別來看屋 04:102020/08/10 產業財經 1分鐘讀財經》斷供貨華為沒在怕 台積5奈米8客戶瘋搶 08:142020/08/10 財經 《商情》供應增加 國際鐵礦石價格回落 11:082020/08/10 財經 中低價人氣股 外資喊進建準、宏碁 04:102020/08/10 財經要聞 《鋼鐵股》豐興本周盤價全開平盤 中止連2漲 12:162020/08/10 財經 《商情》需求疑慮 打壓LME期銅跌至1個月低點 10:002020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 台積電、中芯都斷供 陸媒：華為去美企化新招自救 - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 川普逼死微信！陸若出殺招復仇 iPhone銷量恐崩90％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。