人民幣兌美元中間價10日報6.9649元，較上個交易日（7日）報價6.9408元大跌241個基點，跌幅0.35％，終止連四升。

即期人民幣10日也跟進中間價走跌。截至上午10點18分，人民幣兌美元在岸價報6.9704元，較上日收盤價6.9598元下跌106個基點，跌幅0.15％。離岸價報6.9689元，下跌6個基點，跌幅0.01％。

(工商 )

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