檢調偵辦立委集體收賄案，在收網行動前夕，發現前太流負責人李恆隆疑事先獲悉訊息，找來立委蘇震清開立支票，企圖將「賄款」變成「借款」的假象，台北地檢署不排除有「內鬼」通風報信情事，10日將分案查明，另將在10日上午提訊在押的李恆隆、白手套郭克銘2人釐清案情。

據了解，李恆隆在7月中旬，疑似獲悉檢調已針對他因SOGO經營權案行賄立委一事，展開調查，李在「高人」指點下，與收受他2000萬賄款的蘇震清謀議，將「賄款」變成「借款」，由蘇開立面額共計數百萬元的多張支票交李，作為「借貸證明」。甚至蘇在7月底，在辦公室與助理余學洋等人就收受李恆隆款項的細節勾串說詞。

檢調監聽李恆隆5年，對於在行動前突然走漏風聲，相當意外，但幸好蘇及助理的串證沒串好，檢調比對說詞，仍發現3人說詞兜不攏，認定說謊。

此外，其餘涉案的立委及助理，也對賄款流向說詞不一，包括立委趙正宇對家中被查扣的現金920萬元，說是向朋友借的，趙的助理林家騏卻稱自己侵吞款項，拿去賭博輸光，另立委廖國棟則對於李恆隆給予的部分款項，推稱是被助理丁復華「暗槓」侵吞，但丁則否認「拿老闆的錢」。

針對李恆隆疑事先接獲通風報信一事，引發議論，北檢決定在周一分案查明。

另調查局上周五首度提訊在押的李恆隆、郭克銘、助理林家騏、丁復華4人，其中李、郭2人因訊問過晚，當天直接解還看守所，未移送北檢複訊。因此北檢將在周一早上再次提訊李、郭2人釐清案情。

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(中時新聞網)