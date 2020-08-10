馬戲團除了動物表演以外，也有很多特技演員搏命演出，除了他們本身技藝過人之外，場地的安全措施也很重要，可以在意外發生時救他們一命。不過大陸內蒙古有一名28歲特技演員，日前從8公尺高的表演器材上摔落，因為馬戲團沒有準備任何安全措施，讓他不幸慘死。

據《新浪娛樂》報導，這起意外是8月1號發生在內蒙古呼和浩特，男子從器材上摔下之後頭部受到重創，即使被送到醫院搶救，仍然陷入昏迷；一名李姓家屬說：「地面沒有什麼安全措施，他上半身先著地，受傷最嚴重的就是頭部。」他難過表示，醫生當場就下了病危通知書。

李姓家屬表示傷者已於昨（9日）過世，且從事發到現在，一直在和「皇家國際大馬戲」的負責人溝通，「前3天之後，他們就想盡一切拒絕的辦法，不繳醫療費。」他指控負責人不但草菅人命，還推卸責任。馬戲團負責人則表示，慘死的特技演員當時是從「飛輪項目」上摔下，但這個項目是別的承包人負責，就算他是負責人也完全不清楚狀況。

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(中時新聞網)