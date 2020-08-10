大陸國家統計局今(10)日公佈，7月居民消費價格指數(CPI)較去年同期上漲2.7％，高於路透調查預估中值2.6％。

7月工業生產者出廠價格指數(PPI)下降2.4％，路透調查預估中值為下降2.5％。

統計局並公佈，7月CPI較前月上升0.6％，亦高於路透調查預估中值0.4％，PPI上漲0.4％。

7月CPI中的食品價格較去年同期上漲13.2％，非食品價格持平。今年前7月，CPI較去年同期上漲3.7％，PPI下降2.0％。

(旺報 )