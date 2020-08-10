陸7月CPI較去年同期上漲2.7％ 高於預期 10:342020/08/10 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸7月CPI中的食品價格較去年同期上漲13.2％。(葉文義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局今(10)日公佈，7月居民消費價格指數(CPI)較去年同期上漲2.7％，高於路透調查預估中值2.6％。 7月工業生產者出廠價格指數(PPI)下降2.4％，路透調查預估中值為下降2.5％。 統計局並公佈，7月CPI較前月上升0.6％，亦高於路透調查預估中值0.4％，PPI上漲0.4％。 7月CPI中的食品價格較去年同期上漲13.2％，非食品價格持平。今年前7月，CPI較去年同期上漲3.7％，PPI下降2.0％。 (旺報 ) #7月 #上漲 #cpi #價格 #路透 也許您會感興趣 推薦閱讀 新人7月陸續到位 不畏疫情 金控徵才一波波 04:102020/08/10 金融．稅務 台中盛唐中醫連夜更改公告 確定停業至10月5日 09:342020/08/10 生活 《半導體》欣銓7月營收衝新高 H2營運動能穩健 07:442020/08/10 財經 德麥 7月營收同期新高 04:102020/08/10 證券．權證 研華7月營收44.04億 月減14％ 09:442020/08/10 財經 小型被動廠業績俏 今展科、興勤7月營收同飆次高 09:182020/08/10 財經 旺矽 Q2每股淨利2.78元 04:102020/08/10 證券．權證 《金融》大麥克指數出爐！台幣連7年被低估破50％ 黎巴嫩有通膨壓力 09:092020/08/10 財經 《業績-電腦設備》研華7月營收雙降 Q3高檔修正 07:442020/08/10 財經 退休理財3要件 保本月領能應變 04:102020/08/10 財經焦點 兩岸熱門新聞 最新畫面 ！違反香港國安法 黎智英上銬自家中被帶走 二子同被捕 - 兩岸 壹傳媒張劍虹等4高層被捕 港警抵總部大樓搜查 - 兩岸 黎智英涉違反國安法遭捕 黃之鋒臉書說話了 - 兩岸 黎智英等7人被捕 港媒曝欺詐案情始末 - 兩岸 港媒爆林鄭月娥兒子因「家有急事」自美返港行蹤不明 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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