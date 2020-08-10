教育部公布「教育統計指標之國際比較」指出，2017年高等教育國際學生數占高等教育學生數比率，以澳大利亞21.5％較高，我國 4.4％，高於日本、南韓；高等教育出國留學生數占高等教育學生數比率，以香港12.1％較高，我國 3.2％，美國、澳大利亞、日本均不及1％。

教育部統計指出，2017年主要國家高等教育學生占總人口比率，以澳大利亞 7.3％較高，南韓、美國及紐西蘭，各為 6.1％、5.8％及 5.7％，我國 5.4％居中，高於馬來西亞 4.0％、新加坡 3.3％、大陸地區 3.2％、日本 3.0％及英、法、德等歐洲國家均為 3.8％。

2017年我國高等教育畢業學生就讀學科領域偏重於「商業、管理及法律」(占21.5％)及「工程、製造及營建」(占20.0％)，經濟合作暨發展組織（OECD）國家畢業學生則以「商業、管理及法律」為主，其中南韓、德國在「工程、製造及營建」比重也達22.2％、22.1％。

2017年我國高教階段女性教師占比為36.0％，高於鄰近南韓的35.1％及日本的28.4％，惟三者均不及OECD國家平均水準之43.8％。

2017年高等教育國際學生數占高等教育學生數比率，主要國家中以澳大利亞21.5％較高，紐西蘭19.6％及英國17.9％，香港及法國各占11.4％、10.2％，德國8.4％、馬來西亞 8.1％、美國 5.2％，我國 4.4％，高於日本 4.3％、南韓 2.3％。

高等教育出國留學生數占高等教育學生數比率，以香港占12.1％較高、馬來西亞5.1％，我國 3.2％，美國、澳大利亞、日本均不及1％。

全球高教趨向普及化，受高等教育（專科、大學及以上）之人口比率隨之增長，尤其是「25-34 歲」年輕族群，2017年我國及南韓該族群受高等教育之人口比率約占 7成，加拿大、日本約6成；「25-34 歲」與「25-64 歲」人口接受高等教育比率之差距，以南韓及我國最大，超過20個百分點，法國及日本在10個百分點左右，亦較其他國家顯著。

(中時 )