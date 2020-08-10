陸美爭奪科技霸權，大陸電信設備巨頭華為捲入暴風中心，華為旗下海思半導體所設計的旗艦級處理器晶片，原本委由全球晶圓代工龍頭台積電晶片製造，但台積電在7月16日法說會上宣布，在9月14日後將不再出貨給華為，華為在近日證實此事，加上大陸晶圓代工龍頭中芯國際也暗示無法出貨給華為，華為希望夢碎。

大陸官媒《人民日報》旗下《中國經濟週刊》近日發表一篇文章，指稱華為已經在進行以「南泥灣」為名的計畫，目的是在製造終端產品過程中，規避使用含有美國技術的產品，藉此加快去美化腳步，並提高大陸半導體自主化進程。

該篇文章指出，目前華為的筆記型電腦、平板以及物聯網家居智慧產品等已經被納入該計畫，率先成為完全去美化的華為終端產品。

先前已經有陸媒報導過，華為已經在推動南泥灣計畫，但華為官方至今仍未證實，但大陸《證券時報》指出，曾在華為心聲社區看到南泥灣、鴻蒙等計畫正內部緊急招人，以類似緊急招募開發和測試人員等挖角字眼，發布在華為心聲社區內部文章。

(中時新聞網)