白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）昨（9）日表示，和北京政府有關的駭客正在攻擊和美國總統大選有關的網站及相關設備，藉此干預大選、讓川普輸掉選舉，他告誡俄羅斯、大陸、伊朗不要干預選舉，否則會面臨嚴重後果。

綜合路透社、新聞週刊（Newsweek）、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，白宮國家安全顧問歐布萊恩昨日接受CBS政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時，證實美國國家情報總監辦公室（ODNI）上周發布的情資報告內容，該報告指出外國勢力正在試圖干預11月登場的美國總統大選，其中俄羅斯力圖詆毀拜登，大陸不希望川普勝選，伊朗則試圖破壞美國民主機構。

歐布萊恩指出，不只俄羅斯駭客在攻擊美國大選設備，大陸、伊朗也都有參與，「中國就像俄羅斯和伊朗，參與和我們的選舉設施、網站和相關設備的駭客攻擊、網路釣魚行動。」

他說這些駭客行動試圖駭進全美各地負責地方選舉事務的國務院辦公室網站及相關設備，試圖蒐集美國人個資以及進行影響力活動，「不管是在推特、TikTok或是其他地方。」

歐布萊恩說，北京希望看到川普輸掉大選，因為他是歷史上對大陸最為強硬的一任美國總統。

不過歐布萊恩也強調，不管這些國家領導人比較喜歡拜登或是川普，「都無所謂」，「我們是美國人，我們不會讓外國決定我們的下一任總統」，他說華府已經採取行動對抗外國勢力干預大選的威脅，並且嚴正警告大陸、俄羅斯和伊朗，「不要干預我們的選舉」，「因為會有嚴重後果。」

(中時新聞網)