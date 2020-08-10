大同(2371)今天市場派和公司派再度互軋，大同市場派2方已根據公司法173條之4申請召開股臨會，經濟部長王美花也表示，在收到金管會意見，經濟部最快本周會做出決定。也就是在決定出爐前，市場派和公司派希望能發揮輿情影響力，爭取關鍵性決定的勝方。

大同0630股東會最大的爭議在於公司剝奪股東投票權，涉及公司治理；而公司派將取銷股東投票權，以市場派有中資色彩為由。今天下午雙方的記者會簡單說就是「公司治理決戰中資牌」。

大同2020年6月30日股東會，董事長林郭文艷在股東會當天，臨時以市場派有中資色彩為由，剝奪市場派的投票權。股東會改選結果公司派大獲全勝，也引發台灣上市櫃公司公司治理的討論。為何林郭文艷會打「中資牌」取得經營權？

打「中資牌」的誘因:一、符合執政黨（民進黨）反中政策立場。二、主管機關過去的支持。中資牌又為何不如預期順利？

首先大同中資牌的爭議：一、大同2019年祭出「七傷拳」，轉投資的華映和綠能分別在2019年5月13日及同年的5月2日下市。華映於2019年9月布向法院聲請破產，造成逾2000名員工失業，債權銀行提列逾15億元呆帳；轉投資綠能也在同年10月解散清算，亦造成銀行團提列呆帳，最慘是京城銀行提列綠能呆帳便高達25.1億元。由於事出突然，讓支持中資牌的主管機關，在華映和綠能事件後轉變態度。

其次、2020年5月，曾經協助大同撤查中資事件的金管會主委顧立雄，調任國安會祕書長。顧立雄在金管會主委期間對大同「中資牌」的支持:一、2018年11月證期局突然發函給大同前幾大外資保管行，認為其含有未經核准來台投資的陸資，違反兩岸人民關係條例，要求外資保管行提出說明，證明這些資金不是陸資。二、2019年元月，陸資買大同被金管會三度開罰，被開罰的維家置業不服提起訴願。金管會主委顧立雄回應，那是人民的權利（指提訴願），但就時點來看，陸資龍峰國際以維家為人頭戶，資金來源、時點相當清楚，維家要主張善意第三人有困難，「人頭就是人頭」。

大同早先「中資牌」打得順，但今年的股東會上強行剝奪股東投票權，連上市櫃公司老闆也都認為「玩過頭」！由於事涉公司治理引起市場軒然大波。經濟部7月初宣布不准新任董事變更登記，否定大同改選結果。金管會也祭出證交法第171條特別背信罪，7月9日向台北地檢署告發董事長林郭文艷。

政府後續處理大同0630股東會事件，對台灣公司治理評鑑會有一定的影響，如何脫掉表象的外衣，透視大同0630事件可能對台灣資本市場的影響，執政者宜三思而行。

(時報資訊)