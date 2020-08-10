受惠離岸風電出貨續增，世紀鋼(9958)第2季每股盈餘達1元以上水準，上半年EPS 1.58元。世紀鋼上周五股價攻上百元，今早維持高檔震盪的格局。

世紀鋼公布，上半年合併獲利3.49億元，基本每股稅後淨利1.58元。隨著離岸風電出貨續增，世紀鋼第2季營收13.03億元創新高，第2季稅後淨利2.42億元，基本每股盈餘（EPS）1.03元，較去年同期0.04元大幅成長，上半年營收24.86億元，營業淨利4.75億元，稅後淨利3.49億元，EPS 1.58元。

世紀鋼去年因業外才帶動EPS衝上3.53元水準；今年隨著風電及鋼構業均出貨暢旺，法人估全年EPS仍可望維持去年的高檔水準。

公司表示，世紀鋼為國內率先響應離岸風電國產化的本土公司，除了觀音廠廠房擴建產能，投入生產水下基礎前製程，並於台北港投入大量資金租用重件碼頭供水下基礎儲存及裝卸與組裝。台北港廠房已開始進行組裝作業，生產進度優於預期。世紀鋼全力配合政府本土化政策，除了增購設備、新建廠房、進行產能優化完工，現有合約全力趕工中。

(時報資訊)