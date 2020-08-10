後疫情時代國旅需求顯著回溫，旅遊業者山富（2743）整合多方資源搶攻深耕國旅商機，隨著暑期旺季到來，單月營收已見逐月顯著回升，並積極尋求異業結盟合作拓展新商機。配合安心旅遊補助、振興三倍券和農遊券助攻，第三季營運表現可望觸底回升。

山富2020年7月自結合併營收2816.2萬元，雖因邊境管制尚未解除、仍較去年同期4.7億元大減94.02％，但較6月1183.7萬元躍增近1.38倍，回升至近4月高點。累計1～7月合併營收7.8億元，較去年同期30.62億元驟減74.53％，續創同期新低。

山富表示，後疫情時代國旅需求爆發，「類出國」的離島行程更受國人青睞。山富整合多方資源全員總動員，主打澎湖花火節並保證機位及住宿，提供完整且機動的服務以滿足消費者需求，帶動單月營收逐漸回穩。

隨著台灣疫情趨緩、加上安心旅遊補助、振興三倍券及農遊券熱潮助攻，加強國人出遊消費動力。山富結合台灣在地農業特色，規畫各類主題式精緻農遊，結合農委會發出500萬份每人250元的農遊券，帶動民眾參與休閒農業旅遊，預估可望帶來不小商機。

而政府帶頭振興經濟，使旅遊相關產業逐漸復甦，山富對此主動加碼優惠，凡用振興三倍券購買相關農遊系列行程，可用1張500元紙本券折抵團費1000元，在旅遊行程中也能視需求使用農遊券消費，共同推動農村在地商機、達成三贏局面。

山富董事長陳國森表示，公司規畫「品味台灣系列」國旅套裝行程，希望重新定義國旅，透過農遊、生活美學、技藝、建築、藝術和餐飲等面向，讓國人在熟悉的在地景點靜下心來細細品味地方慢遊，從不同角度重新認識台灣之美。

除了旅遊行程外，山富亦持續優化數位服務，新版官網已於近日上線，提供消費者更直覺主觀的使用頁面，搜尋商品更簡潔便利，並提供客戶採購「體驗生活」的多元旅遊選擇，發揮「旅遊是生活一部分」理念。

此外，山富積極尋找異業結盟合作機會，目前已與新北市農會合作，固定每周在台北希望廣場擺攤，與民眾近距離推廣優質農特產品，力邀民眾以行動支持台灣農業和在地小農，同時也透過粉絲團直播介紹農特產品，並分享當地農場特色和小農辛勤點滴。

山富順應後疫情時代國旅風潮，規畫不同主題的農遊行程，搭配節令和在地特色結合採果、賞花、賞螢等活動，憑藉品牌實力深耕經營獲得國人及各大企業青睞，散客及企業團客訂單陸續湧進，目前團客部分已接單至年底，可望挹注整體營運動能持續增溫。

(時報資訊)