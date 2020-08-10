聯電(2303)庫藏股於上周五(8月7日)屆滿、共買回10.5萬張，執行率52.5%，這次是聯電15年來首度庫藏股未執行完畢。聯電本次庫藏股買回均價15.98元，目前股價在25.5元以上；股價今早低檔有買盤，回探25元有撐。

上周五，聯電開高走低，股價開高27元，收低為25.6元，三大法人聯手賣超5萬7482張；外資上周四及上周五，連續兩天均賣超聯電逾4.6萬張，上周，外資單周賣超聯電達14萬6264張，列為賣超個股首位。

聯電第二季歸屬母公司淨利66.81億元，季增逾2倍，並創9年多新高，每股純益0.55元，聯電預期，第三季晶圓出貨將持平表現。聯電今股價開低走高，市場買盤仍積極。

聯電庫藏股於上周五(8月7日)屆滿；本次預定自6月8日至8月7日買回20萬張庫藏股，買回區間價格11.55至23.25元。聯電實際自6月10日開始買回庫藏股，至7月20日共買回10.5萬張庫藏股，平均每股價格15.98元。

這次是聯電15年來首度庫藏股未執行完畢，聯電表示，考量市場機制及整體股東權益，是這次庫藏未執行完畢主要原因。據統計，聯電過去15年來共實施過13次庫藏股，皆執行完畢。

(時報資訊)