和大(1536)7月合併營收為3.68億元，年減27.32％，前7月合併營收25.53億元，年減26.88％。公司指出，今年受全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊，及歐美等國封城封廠停工影響，連帶汽車大廠配合政策性防疫措施阻斷人流及物流，僅維持低度工廠運作，使整體營收不如預期。

而隨著歐美各國陸續解封，逐步恢復經濟活動，7月營收相較上半年已漸漸回溫，連續4個月成長，單月營收已達過往8成左右水準。和大在美系電動車開始回補拉貨提升帶動下，業績將逐月回穩，預期第3季將可恢復正常供貨水準，重回成長力道。

今年歐美汽車大廠傳統燃油車銷量降低，但所幸綠能電動車需求在政策鼓勵下逆勢成長，因此和大為超前部署2021年全球電動車大廠產能需求能量，全新廠房仍按照原定擴廠投資計畫興建嘉義三廠，預計明年初建廠完成啟用，和大嘉義廠拓展為公司最大製造基地的新里程碑又邁出一大步。

和大深耕頂尖電動車廠減速機構技術超過10年以上，目前已掌握歐、美、中多家國際級電動車大廠商機及其長期發展趨勢，為客戶新開發車款獨家量產廠商，象徵和大技術能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，率先在電動車市場佔有領導地位，預期第3季起電動車客戶報復性訂單來襲，樂觀看待公司未來營收將逐季回升。

(時報資訊)