鈺太(6679)下半年因為全球疫情短期難緩解，筆電出貨動能仍強，TWS(無線藍芽耳機)也將出現回溫，加上切入Sony的新遊戲主機PS 5，自4月起已經開始出貨，營運將延續成長動能，鈺太今股價開高走高，大漲逾3.5%。

鈺太第二季在新冠肺炎疫情下，全球筆電出貨衝高，帶動鈺太微機電(MEMS)麥克風出貨拉高，第二季包括營收、獲利以及毛利率均創下新高，

由於新冠疫情反撲，鈺太看好NB市場在疫情關係下，需求持續暢旺，由於筆電走向窄邊框、甚至無邊框，現在已經有一半筆電是採用宅邊框，在此趨勢下，NB提升螢幕占比，且該技術ASP較高，平均有到美金0.4~0.6元，有利於提升鈺太獲利能力。

在TWS上，上半年受到疫情衝擊，消費市場疲軟，重創鈺太的類比麥克風營收，但鈺太認為下半年TWS將出現回溫，更未來ANC(主動降噪)將會逐漸成為基本功能，指標性產品蘋果air Pods也已經導入，使得單一產品會需要更多的MEMS，目前鈺太已經有30多個客戶，下半年也將貢獻營運。

不只有筆電與TWS，在遊戲機上，Sony即將登場PS 5全新手把「DualSense」內建麥克風陣列，鈺太為供應鏈，出貨A-MIC(類比麥克風)，已經自4月開始出貨，鈺太一年可以出貨PS 5約4000萬顆，以PS系列產品週期5~7年來看，扮演鈺太長線動能，目前僅Sony將語音控制納入引入遊戲主機中，但該功能未來若獲得任天堂和微軟等其他遊戲機跟進，將為鈺太創造出更大的潛在市場規模。

(時報資訊)