東陽(1319)7月自結合併營收14.68億元，月增16％，年減20％；累計前7月合併營收95.7億元，年減23％。

今年第2季美國新冠疫情延燒，在居家隔離、遠距辦公興起下，民眾開車頻率降低，導致AM汽車零組件產品需求下降，零售通路商順勢調整庫存，AM需求疲弱。但在疫情衝擊逐步減緩下，AM需求呈現緩步回升，東陽AM事業7月合併營收10.40億元，較6月成長28％，優於法人預期的8～9億元，訂單能見度提升至2個星期。若疫情呈現逐步改善，東陽已經備妥庫存，待下半年旺季來臨，加快出貨速度，法人預估第4季AM事業可回復至正常狀態的9成水準。

東陽OEM事業7月合併營收4.28億元，前7月自結累計合併營收25.62億元。第2季起隨著大陸疫情逐步受到控制，新車銷售回溫，第2季OEM事業將在損平邊緣。展望下半年，中汽協預估在疫情可控制前提下，銷售年增率可望保持在0至小幅成長，在銷量恢復正常下，預估法人認為OEM下半年有望重回獲利。

(時報資訊)