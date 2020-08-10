James Harden doing James Harden things. pic.twitter.com/1OsVr91XaO — Houston Rockets (@HoustonRockets) August 10, 2020

國王10日才跟火箭打到第2節，就已提前獲知因為拓荒者險勝七六人，國王與鵜鶘已經確定無緣晉級季後賽噩耗，隨即陷入無心戀戰窘境，最後遭到火箭以129比112逆轉擊潰，也算相當合理的結果，畢竟這場比賽勝負已經無關痛癢了！

由於兩隊賽前還沒確定國王提前淘汰出局，國王首節打得相當賣力，意外以36比23領先火箭，沒想到隨著拓荒者贏球消息傳來，國王次節越打越沒力，慘遭火箭單節狂轟38分，自身只拿20分，打完前3節，國王反以71比93大幅落後。

面對國王無心戀戰模樣，「大鬍子」哈登、小瑞弗斯兩人決定痛下殺手，兩人全場都投進6顆三分球，哈登貢獻32分、8籃板及7助攻，小瑞弗斯更是誇張攻下41分，頂替韋斯布魯克先發位置的麥克勒摩20分，塔克12分、13籃板。

國王則以福克斯26分、9助攻表現較佳，希爾德也有16分，目前國王僅剩兩場排名賽要打，分別在12日遭遇「難兄難弟」鵜鶘、14日碰上湖人，反正早已宣告淘汰出局，國王恐怕這兩戰也不會認真打，只想趕緊離開奧蘭多隔離園區。

(中時 )