國旅正夯，P助與粉紅兔兔也再度搭高鐵來報到，台灣高鐵（2633）推出第二波「卡娜赫拉的小動物」聯名商品，包含保溫保冷袋、野餐墊與ID卡套等9項超萌實用商品。高鐵表示，全系列聯名商品不僅可在高鐵列車、車站便利商店及自動販賣機買到，更同步透過momo購物網、PChome 24h購物網以及台北101觀景台販售。

台灣高鐵表示，自去年11月與日本知名插畫「卡娜赫拉的小動物」合作推出聯名商品，首波甫上市兩個月，銷售即達全年業績的40％，熱銷程度遠超預期。其中，以聯名迴力車四輛組最為搶手，上市至今銷售破萬組，其次為絨毛鑰匙圈，創下超過7,000組的銷售佳績。

台灣高鐵評估，隨著疫情趨緩，旅客逐漸走出戶外、享受「防疫新生活」，相信第二波聯名新品的魅力配合目前正夯的國旅，定能再度創造熱銷佳績。

台灣高鐵與「卡娜赫拉的小動物」第二波聯名商品，超萌的粉紅兔兔高鐵服勤員及P助列車長再次現身，延續可愛且實用概念，本次推出旅遊野餐系列商品包括野餐墊、保溫保冷袋及行李束帶等；另有日常實用的ID卡套、馬克杯、吸水杯墊、自動筆、資料夾，以及防疫期間必備的口罩套，在高鐵列車及車站內便利商店與自動販賣機皆有販售。

此外，更拓展站外通路，在momo購物網、PChome 24h購物網以及台北101觀景台也能買到。台灣高鐵提醒，販售商品因應通路特色，供應品項有所不同，建議旅客購買前可以先上台灣高鐵企業網站紀念商品專區查詢。

此外，自去年11月起奔馳南北的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車」，由P助與粉紅兔兔詮釋台灣各地多元風情及「搭高鐵?遊台灣」的無限樂趣，每節車廂設計不同主題，吸引無數鐵道迷及卡娜赫拉迷追蹤搭乘；因列車例行性檢修，彩繪列車將於9月8日後全面卸下彩繪塗裝。

(工商 )