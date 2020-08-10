恒指早盤開低154點 維持低檔震盪 10:442020/08/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股連跌四周累挫1,195點後，恒生指數10日開盤再下挫逾百點。恒指早盤開低154點，報24,376點。國企指數開低58點，報10,005點。截至上午10點27分，恒指跌勢略有收窄，下跌58.54點，報24,473.08點，跌幅0.24％。國企指數下跌27.53點，報10,035.9點，跌幅0.27％。 (工商 ) #恒指 #早盤 #國企指數 #跌幅 #低檔 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙財報周 台股月線～13,100高檔震盪 04:102020/08/10 證券．權證 操盤心法－周K連8紅，櫃買反彈過前高、驚驚漲 04:102020/08/08 證券．權證 股市黃曆－看回不回 短線仍有利可圖 04:102020/08/09 產業特刊 內資布局 15檔蓄勢待發 04:102020/08/10 證券．權證 15檔國家隊四喜股 續航力強 04:102020/08/10 證券．權證 宏碁、可成震盪攻堅 留意認購 04:102020/08/10 證券．權證 台積電早開低 壓抑台股早盤指數 09:312020/08/10 財經 7月雖優於預期...美就業復甦動能 放緩 04:102020/08/08 財經要聞 五中全會重任 描繪2035年藍圖 04:102020/08/10 話題觀察 15檔半年報績優生 突圍 04:102020/08/08 財經要聞 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 台積電、中芯都斷供 陸媒：華為去美企化新招自救 - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 即時 美科技股暴漲有內幕 專家警告：疫情衝擊回不去了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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