港股連跌四周累挫1,195點後，恒生指數10日開盤再下挫逾百點。恒指早盤開低154點，報24,376點。國企指數開低58點，報10,005點。截至上午10點27分，恒指跌勢略有收窄，下跌58.54點，報24,473.08點，跌幅0.24％。國企指數下跌27.53點，報10,035.9點，跌幅0.27％。

(工商 )

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