合勤控集團旗下的兆勤科技近期發布全新星雲（Nebula）智慧雲網路解決方案更新，兆勤科技表示，此次升級為中小型企業提供了全台首創、保障中小企業無線網路安全的動態個人化預先共用金鑰（Dynamic Personal Pre-Shared Key，DPPSK），也是首次向整體解決方案合作夥伴開放API的解決方案。通過星雲Nebula，讓技術合作廠商更容易將系統整合進去，代管服務商（MSP）與系統整合商也能在當中加入他們的服務，結合DPPSK來改善訪客與員工的網路存取安全性。

兆勤科技資深產品經理丁弘培指出，隨著智慧雲網路解決方案的最新發布，兆勤在建立不斷擴展的智慧雲網路生態系統邁出了一大步，不僅是單純的硬體更新，更提供整合垂直產業的API（應用程式介面），依據產業技術的特性，設計強化的安全機制與認證功能，使客戶能輕鬆地保護網路，合作夥伴也能更專注於客戶服務。

使用雲認證使WiFi存取管理變得簡單和安全在此服務推出之前，許多中小企業的訪客或員工仍只能使用相同的WiFi設定與密碼，但這些密碼可能會被共用甚或盜用，從而產生資安疑慮。更新後的Nebula通過動態個人預先共用金鑰（DPPSK）功能提供雲認證功能，使用DPPSK，每個用戶都有唯一的WiFi密碼，確保無線網路安全。

為壯大的技術聯盟，兆勤科技也開放讓合作夥伴與Nebula進行整合。兆勤科技指出，比利時Complit Networks公司開發的Wiflex系統已整合了Nebula，能夠解決所有訪客與員工共用一組WiFi密碼的狀況。Nebula Control Center也提供快速設定，能讓用戶自行設定密碼及有效時間，簡化多人Wi-Fi連網存取的管理。

從6月智慧雲更新發佈開始，Nebula智慧雲更納入兆勤科技GS1350系列監控交換器。所有PoE埠皆支援長距離布建，資料傳輸最遠可達250米。同時企業可通過自動PD恢復功能，降低故障時間，輕鬆重啟故障設備；經由Nebula智慧雲管理，不但能節省網管資源，以更簡單的智慧雲管理IP監控設備，而不需要派遣工程師到現場處理。

同時也可以為預算緊繃的小企業提供多功能Wi-Fi AP憑藉新的Nebula SSID NAT功能，小企業可將支援Nebula的無線AP設置為路由器或防火牆，並分配IP位址給客戶或員工的終端設備，為小型企業網路基礎設施減少額外的開銷。

(工商 )