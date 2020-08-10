嘉義市垃圾焚化廠延役續用10年，預計10月起進行13項重要設施整改，整改期約3年，每日焚燒約200噸的垃圾必須進行減量，目前已委由嘉義縣代為處理部分垃圾，嘉義市環保局表示，整改的同時，規畫向中央爭取經費，在原地蓋新廠。

嘉義市環保局長蕭令宜說，湖子內區垃圾焚化廠使用至今22年，將繼續使用10年，預計10月開始執行長達3年的整改計畫，針對13項重要設施更新、修整，整改期間，2座焚化爐輪流停爐，維持1爐運作，垃圾勢要減量。

僅1爐運作 垃圾要減量

蕭令宜說，焚化廠每天處理約200噸垃圾，為了減少焚燒垃圾量，加強實施「破袋稽查」取締沒有垃圾分類的家戶垃圾，此外，近期每周約有100噸垃圾載運到嘉義縣焚化廠代為處理。

蕭令宜坦言，破袋稽查的不合格率約0.7％，即1000件約僅7件，顯見家戶垃圾分類成效不錯，不過，明年焚化廠進入大歲修階段，屆時，可能2座焚化爐會同時停爐，會盡量縮短2爐同時停爐的時間，只是，這段期間每日約200噸垃圾量的去化問題，還在積極尋找出路。

嘉縣助處理6000噸垃圾

環保局廢棄物管理科長李瑞峰說，整改計畫是擴大歲修主要大型設施，如袋式集塵器、中央控制電腦設備、吊車、汙染防治設備更新等，經費2億多元，中央補助24.1％、市府配合款75.9％，相關標案自今年初至7月間，已陸續決標發包出去。

嘉義縣環保局長張根穆說，嘉義縣目前幫4、5個縣市代處理垃圾，縣焚化廠2、3年後也有整修保養計畫，基於各縣市互助互惠的原則，利用焚化廠尚有餘裕的情況，同意至今年底協助嘉義市處理6000噸垃圾。

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(中時新聞網)