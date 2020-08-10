娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞，羅霈穎驚傳猝逝，警方認為神秘閨密應該是關鍵角色；吳鳳老婆遭酸「割雙眼皮會更美」，氣得發文反擊；大陸女星迪麗熱巴出席活動，以一身深V緊身裙大秀爆乳身材；羅霈穎靈堂告別式遺照公布，只見她身著白色平口洋裝，妝容更飄有仙氣，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

羅霈穎3日晚間驚傳在家猝逝，因為當時身上已有屍斑加上雙腳發黑，醫護人員初步判斷至少死亡2天，而警方調閱監視器後，發現2日凌晨4、5點，閨密從她家離開，因此成為解開謎團關鍵角色。

吳鳳老婆陳錦玉（Rynne），在網路分享比基尼照，不過卻遭網友嘲諷「割雙眼皮的話會更美」，氣得他發文反擊「我不是很懂為什麼一些人一定要雙眼皮」，更強調很喜歡老婆的鳳眼。

大陸女星迪麗熱巴擁有一張不輸混血兒的精緻美顏，日前出席一場活動時，以一身深V緊身裙大秀爆乳身材，胸前養眼深溝吸爆眾人眼球，此外她還手拿火龍果微趴桌，讓胸前渾圓雪乳全洩。

羅霈穎靈堂告別式遺照正式公布，此照只見她身著白色平口洋裝，妝容也非常有仙氣，是再適合不過的一張！此外靈堂擺設布滿白蘭花及白玫瑰，滿滿花海襯托她海派個性。

(中時新聞網)