109年度慶祝農民節大會因為疫情延後於8月10日舉行，桃園市長鄭文燦親自頒發各項競賽獲獎的傑出農友及績優單位，感謝各位農友們的辛勞。桃園市在各項全國農業競賽中屢創佳績，第13屆農金獎中，觀音區農會獲得重設信用部經營績效獎優等獎、大園區農會獲得資產品質改善獎優等獎，表現優異，代表農會有良好的風險控管及績效表現。

在稻米方面，新屋區農會榮獲2019年精饌米獎台灣有機米組冠軍。108年臺灣稻米達人冠軍賽中，農友梁信琪獲得好米組亞軍及有機米組入圍的肯定，農友葉時帖獲得好米組季軍。在茶葉產業方面，在地農友林雨暘、廖文金、鍾明學、黃璟舞、林和春、許日昌、黃柏勝、黃雅萍，以及在地茶行尚好茗茶、義和茶葉等，在多項茶葉評鑑比賽中備受肯定，包括108年全國第九屆東方美人茶評鑑比賽、108年全國第九屆東方美人茶評鑑、108冬季全國東方美人茶評鑑、2019年全國部分發酵茶製茶技術競賽等。

除在全國競賽中獲獎的傑出農友、團體以外，還包括桃園在地的傑出農民、傑出農家婦女、臺灣石門農田水利會優良會務委員、桃園農田水利會優良水利小組組長、農糧產業生產績優及有功人員、優良農事小組組長、優良產銷班幹部、優良家政班幹部、優良青年農民、優良四健會員、服務績優人員，以及服務滿20年資深績優人員，總共表揚160項推展農業有功獎項，慶祝大會頒獎典禮之後舉辦幸福饗宴以及各區農特產品展示。

鄭市長指出，桃園市擁有4萬8,000公頃農地，自104年起即以劃設10個休閒農業區、成立100家休閒農場為目標，並在農業局轄下成立休閒農業科，積極推動休閒農業，迄今已成功劃定8個休閒農業區，今（109）年度亦有2個休閒農業區審查通過，即將完成劃定10個休閒農業區的目標，休閒農場也已同意籌設約70個，並持續增加中，未來市府將持續推廣休閒農業，促進桃園的觀光發展。

鄭市長表示，因應疫情舒緩、管制解封，農委會也推出每張面額250元的農遊券，藉此吸引國人到戶外親近大自然，桃園市府另外加碼200萬元，補助學校辦理戶外教學推廣食農教育，帶動觀光產業發展，除了農業外桃園市府也加碼推動「桃園商圈三倍券加碼優惠」、「桃園夜市券加倍送」、「桃園觀光工廠好刺激1.5倍購」及「來桃園住一晚，加贈免費一日遊」等優惠方案，透過加乘效果，讓振興效益留在桃園。歡迎大家多來桃園各個休閒區觀光消費，將桃園優質農特產品帶回家。

另外關於農民紓困，桃園市配合農委會至6月30日止，農漁民紓困補助受理案件，農會受理53,905案；漁會受理2,557案，目前9成9均已核撥，感謝各農漁會協助受理，讓農民得以渡過疫情難關。桃園市農漁會信用部截至109年6月底止，存款總額1,099億4,683萬2,000元、放款總額640億4,978萬7,000元、當期盈餘總額為2億9,477萬6,000元；存放比率54.44%、逾放比率0.33%，各農漁會信用穩健，均有盈餘。

展望未來，桃園市府會持續落實建構綠色農業生態城市，擴大綠美化空間、推動節能環保，友善環境畜牧設施及發展樂活農業等多項作為，並持續施行桃園市安全農業，拓展有機農作等政策，讓桃園出產的農特產品更加優質，民眾食用可以更安心，打造出全國人民安心的農產品品牌。

(中時新聞網)