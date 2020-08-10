新北市樹林19歲張姓男子擔任詐騙集團車手，疑似在交易過程中黑吃黑，侵吞詐騙集團70萬款項；詐騙集團26歲林姓犯嫌不滿，9日下午與同夥4人以假帳號將他約至中山路見面，並押上車載至宜蘭毆打，樹林分局漏夜偵辦，在宜蘭市陽明路逮獲林男，救出被害人。

有民眾在臉書po文，指看見林姓男子與同夥公然在大街上將張男壓制，擄上白色轎車，報案後，警方立刻出動，調閱相關監視器，希望找出犯嫌藏匿地點。

樹林分局表示，經偵辦後，於晚間11時發現犯嫌逃往宜蘭，以車追人，在宜蘭陽市一處民宅找到林姓犯嫌與被害人。

警方發現，犯嫌將被害人從樹林大街上擄走後，先把張男帶到宜蘭田野間圍毆，並在車上討論該如何還債，隨後便將人押至民宅監禁。

樹林分局指出，張男全身有多處擦挫傷，但送醫救治後已無大礙，目前已逮捕林姓犯嫌，將繼續追查另外4名嫌犯下落，希望盡快逮捕所有涉案人，釐清案情。

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(中時 )