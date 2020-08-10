今年第6號颱風「米克拉」已在上午生成，氣象局發布海上警報及澎湖陸上警報。究竟這個颱風有沒有放颱風假的機會？「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲團指出，「暴風圈勢必影響到澎湖、金門跟台灣西南近岸」，颱風風雨最大時間落在今晚至周二(11日) 白天，南部朋友小心了。

氣象局發布澎湖陸上颱風警報，巴士海峽、東沙島海面、臺灣海峽及臺灣北部海面發布海上颱風警報。(翻攝自 氣象局)

台灣颱風論壇在臉書發文，南部的朋友注意今天午後米克拉颱風會逐漸靠近南部近海，外圍環流將開始帶來雨勢，「尤其是今晚至周二(11日)整天，容易出現風雨」，明天(11日)凌晨至清晨間穿越台灣海峽。其中有網友留言問，哪些地方會發布陸上警報？台灣颱風論壇回答：「只要成颱就會發陸警，暴風圈勢必影響到澎湖、金門跟西南近岸」。

台灣颱風論壇說，颱風對澎湖、金門的影響首當其衝，有強風大雨；南部地區影響其次，有大雨及沿海強風；中部、台東山區有陣雨，沿海風勢稍大；北部東部影響最小，午後雷陣雨為主。

本島有機會陸上警報嗎？台灣颱風論壇表示機會較低，但如果颱風更往東偏靠近陸地就會發布陸警，因此未來8小時是關鍵。

根據颱風停班停課標準，須達到平均風速7級或最大風速10級，或是不分山區平地24小時累積雨量達350mm，風速或雨量一個達標即有放颱風假的機會。

(中時新聞網)