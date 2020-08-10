台北富邦銀行遭爆料高層介入海外授信案，金管會主委黃天牧10日表示，上周五（7日）金管會檢查局已進駐北富銀調查海外授信案，其中亦包括被檢舉的個案，同時北富銀亦要針對此重大偶發案，提交內部查核報告，黃天牧承諾會盡速查清事實，「勿枉勿縱」。

黃天牧亦承諾此為「吹哨者」提供一些資料，檢查局進駐北富銀後會就所有海外授信案，進行必要的查核，但黃天牧亦強調「銀行一切都是穩定的」，即不因此案件出現其他經營波動。

北富銀是遭到疑似內部人爆料，即香港分行辦理易恒健康3,000萬美元授信案時，曾對其股價下跌，若依股票質押的部分LTV（貸款金額對應擔保品價值）會攀高，超出正常值等，爆料者指控北富銀總經理程耀輝仍在內部會議中指示儘速核貸等，並指控易恒健康的關係人有匯款給一海外控股公司，最終受益人英文名疑似是程耀輝等。

黃天牧表示，檢查局已進去北富銀，了解海外授信的情況，包括檢舉的個案，至於要查哪些內容或細節，這是檢查局的專業，同時因為是重大偶發案件，北富銀也要進行內部查核，並交給金管會查核報告，至於後續金管會要如何處理，是否要約談程耀輝或北富銀主管等，黃天牧表示，要「看最後事實來作判斷」。

(工商 )