萬年清（6624）10日透露，因越南地區客戶口碑相傳，近日再接獲台商在越南新設廠的橡膠業下游大廠廢水處理訂單，預計越南第二期新廠建廠及舊廠改善，將持續投入廢水處理資本化支出，預期對萬年清未來營收，將持續帶來效益。

萬年清說，此客戶訂單，公司將於今年底陸續出貨，屆時可依完工進度挹注營收，為公司進軍海外水回收市場，再添佳績。

萬年清積極布局全球廢水處理商機，2019年越南地區營收占比57％，顯示近年積極布局越南市場有成。公司近日再接獲台商在越南地區設廠橡膠業下游大廠的廢水處理訂單，持續全球布局，已大有斬獲。

萬年清強調，公司過去主要隨集團客戶拓展海外市場，包括進入越南、印尼、泰國、尼加拉瓜、賴索托、柬埔寨、墨西哥及大陸等市場，近三年聚焦的市場，除台灣外，還包括大陸、越南及印度等。

萬年清表示，該公司2019年營收貢獻，主要來自台灣集團客戶紡織、染整業在越南設廠廢水處理，除運用公司核心技術產品外，亦為公司第一個水回收系統實績。

萬年清認為，廢水回收再利用，可以大幅降低生產成本，為近年各大產業在環保領域爭相努力的目標，公司將以專業的廢水處理技術及成熟的水回收系統，在越南地區接獲不同產業的廢水處理訂單，贏得業界的肯定。

(工商 )