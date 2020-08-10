為加速推動工業5G專網於產業的應用，國際處理器大廠英特爾與鴻海科技集團（2317）宣布共同推出TSN+5G有線及無線的先驅網路架構，雙方將攜手構建5G工業專網關鍵產品，並結盟工具機感測方案的領導廠商「網聯科技」以及國立虎尾科技大學「智能機械與智慧製造研究中心」，透過產學合作，整合上下游完整的工具機物聯網生態系，為工具機產業5G專網推動打造基石。

英特爾與鴻海共同推出的TSN+5G先驅網路架構，目前已在工具機產業進行產學合作試點，依循鴻海科技集團推動燈塔工廠標準對外賦能的策略，搶先在台灣將相關技術進行概念性驗證，未來更計畫整合產業聯盟，進一步建立工具機產業TSN+5G產業標準。

工具機感測方案的領導廠商網聯科技總經理林鼎皓與虎尾科大智機中心講座教授兼校長覺文郁表示，目前工具機在彈性製造與無線連網的趨勢中，有大量高頻寬與低時延並存的工業應用需求，以現行WiFi或LTE通訊勢必無法滿足頻寬、時延、移動性及安全性等各方面要求，希望透過TSN+5G的網路架構來解決產業應用的痛點。

林鼎皓進一步指出，目前世界各國均已逐步導入5G工業專網，透過本次合作契機，先期以豪力輝工廠場域進行TSN+5G網路的試點，後續以TANGRAM工業物聯網聯盟為輻射中心點，促進工具機產業的轉型升級。

本次合作推動的5G工業專網關鍵產品，包括終端傳輸單元(DTU)與傳輸小基站(Small Cell)，搭配軟體定義之引流產品，如：工業閘道器(Gateway)、邏輯控制器(PLC)、高速資料擷取器(DAQ)，透過CorePro標準數採協議及物聯網平台，實現OPC UA over TSN、TSN/5G Translator低時延、Dual Backup/Connectivity高可靠性，及多接取邊緣運算(MEC)等功能。

藉由TSN+5G有線及無線的先驅網路架構，搭配英特爾邊緣運算即時控制系統，可實現工具機台的控制時延趨於微秒等級，另外搭配Intel? Edge Insights for Industrial人工智慧分析平台，可升級工具機台具備自感知與自優化的能力，以提供工業垂直應用的創新整合，助力傳統產業進行數位化的轉型升級，實現工業4.0智慧製造無憂生產的目標。

(工商 )