南韓現代汽車將在Ioniq品牌下推出一系列的電動車家族，該公司希望在2025年成為全球第三大電動車銷售公司。

現代表示，將Ioniq從現代旗下單一車款品牌提升到電動車品牌，將幫助公司在2025年的全球電動車市占提高到10%。

Ioniq在四年前首次出現在現代汽車一車款名稱，該掀背車具有三種動力選擇，油電混合車、插入式油電車，以及純電動車。這些車款將繼續生產。現代預估2021年開始，將陸續在Ioniq品牌下推出三種純電動車款，包括Ioniq 5，是基於2019年Hyundai 45概念車的中型跨界休旅車。2022年推出Ioniq 6，基於今年現代Prophecy概念車的轎車款。2024年的Ioniq 7將是大型跨界車。

前述Ioniq電動車將基於現代最新的E-GMP電動車生產平台，為一電動車全球化模組平台，將提供和製造快速充電和續航力長的電動車。

現代汽車目前在電動車主要競爭對手為福斯汽車和通用汽車，該兩家公司皆各自宣稱將在2025年銷售和製造超過100萬台的電動車。

因新品牌的發表，現代汽車周一股價勁揚10%，來到2018年5月以來高位。其他汽車股亦同步上揚，子公司起亞汽車上漲5.6%，現代Mobis上漲7.4%，Mando上漲5.3%。

(時報資訊)