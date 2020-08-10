高雄市長補選進入倒數階段，國民黨拿出「反貪腐切結書」要求民進黨高雄市長補選候選人陳其邁簽署。國民黨主席江啟臣今天表示，反貪腐應該沒什麼好猶豫的，跟反空污一樣，這是大家的共識跟價值，陳其邁願意簽署的話會給他正面肯定。

江啟臣說，過去不管是縣市長或其他從政人物，貪腐的最後都要接受法律制裁，「我們看的是未來，反貪腐應該沒什麼好猶豫的」，跟反空污一樣，這是大家的共識跟價值，陳其邁願意簽署會給他正面肯定。

至於前高雄市長韓國瑜是否會出來站台輔選？江啟臣表示，全黨上下包括歷屆黨主席、國民黨從政人士，都陸續下去幫忙輔選，選前之夜都有發出邀請，接下來就是看各自行程安排，他們會找出適當時間輔選，這幾天台中市長盧秀燕跟新北市長侯友宜也都下去輔選了。

江啟臣認為，高雄市民過去這段時間的情緒是很複雜的，民眾期待的是，不應該讓高雄市民一天到晚在投票選舉，應該要好好做事，這個氛圍已經慢慢在行成，相信民眾會選一個真正關心高雄的人，真正會做事的團隊。

至於國民黨前主席吳敦義日前語帶不悅地說江啟臣未替他安排輔選行程。江啟臣解釋，都有發出邀請，也跟吳敦義的辦公室確認過，可能還沒跟他本人告知時間，但吳敦義也說了，大家並不陌生，隨時聯絡溝通都可以。

(中時 )