我國自主研發新冠肺炎疫苗再度出現曙光！國衛院今天發布的最新研究結果指出，已找到一株候選疫苗，讓施打該疫苗的倉鼠，能夠有效抑制新冠病毒的複製，肺臟病毒量降為原本的1%，發揮非常好的保護效果。預計今年第四季將展開第一期臨床試驗，若順利明年第三、第四季第三期臨床試驗通過後，2021年底就可量產上市。

國家衛生研究院的最新研究結果顯示，沒有接受DNA候選疫苗免疫的倉鼠，體重明顯減輕，活動力跟著下降，肺臟也有很高的病毒量。施打DNA疫苗的倉鼠，再去感染新冠病毒時，倉鼠不僅體重與活動力沒有受到明顯影響，更重要的是，肺臟病毒量亦大幅下降，降為原本的1%，顯示倉鼠在施打疫苗之後，疫苗產生的保護效果令人驚艷。

圖為施打DNA疫苗的倉鼠，再去感染新冠病毒時，倉鼠不僅體重與活動力沒有受到明顯影響，且肺臟病毒量亦大幅下降，與沒施打疫苗的倉鼠(對照組)差很多。(國衛院提供)

目前全世界針對新冠病毒疫苗開發共有四個技術平台，分別為胜肽疫苗、DNA疫苗、重組病毒疫苗、次單位疫苗，國衛院這次所找到的候選疫苗株，則是DNA疫苗，是所有平台中可誘發中和性抗體效價最高的疫苗，同時更具快速量產的優勢。

國衛院在今年7月前，分別針對胜肽疫苗、重組病毒疫苗及次單位疫苗進行研究，但在32個標的中並未發現中和抗體效價夠高的疫苗，7月後國衛院將研究主力導向DNA疫苗，終於在6個標的中找到一株候選疫苗，能有效對倉鼠產生保護力。

國衛院感疫所所長廖經倫表示，這次疫苗的發現，是透過擷取新冠病毒棘蛋白S2基因的方式來植入倉鼠肌肉細胞內，不僅能成功製造抗棘蛋白抗體，阻擋病毒進入細胞內增生，同時還能有效避免病毒變異。

廖經倫說，目前發現新冠病毒的變異都是發生在棘蛋白S1的基因上，S2基因則未發現，先前國衛院與國防醫學院合作從SARS抗體庫中，曾幸運找到一個單株抗體能攻克整個新冠病毒家族，就是建立在S2基因的基礎，但今天發表的這款疫苗是否也能對新冠病毒家族同樣有效？還需經進一步的實驗證實。

實驗過程中，研究人員分別針對有施打疫苗的倉鼠以及未施打疫苗的倉鼠注射10⁵的病毒量，發現打疫苗的倉鼠病毒量只會上升到106，未施打的則產生108的病毒量，兩者差距100倍，且未施打的倉鼠體重會下滑10％，活動力也明顯下降，但有施打的倉鼠則未有明顯改變。

安全性方面，廖經倫指出，施打DNA疫苗後的免疫小鼠能誘發分泌高量的Th1細胞激素，根據WHO先前的報告指出，誘發Th1細胞激素越高量，顯示疫苗安全性越高，可佐證這款疫苗的安全性。

(中時 )