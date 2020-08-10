資安服務廠商安碁資訊（6690）自結7月營收5,387.2萬元，持續以雙位數增幅、較去年同期年增13.66％。累計其今年前7個月營收4.01億元，年增25.57％，為其IPO、上櫃以來高點。

安碁今年以來營收持穩兩位數年增，第二季獲利亦較去年同期有超過2成以上成長，惟受股本於去年第四季擴增影響，單季稅後EPS微幅減少、為1.1元。

展望後市營運動能，安碁資訊指出，受惠政府提出「臺灣5G行動計畫（2019-2022）」，並以「完備5G技術核心及資安防護能量」作為計畫推動主軸之一，預期從政府到企業都將投入強化5G關鍵基礎設施及營運資安防護能力，打造國家整體資安防護機制，對於業務比重高達6~7成來自政府機關的安碁資訊而言，是一大利多。

安碁資訊強調，要發展5G新經濟，關鍵基礎應該先行，以發展國家關鍵基礎為應用基石，帶動其他產業。安碁資訊目前業務範疇含括負責國家能源、水資源、交通、金融等四大關鍵基礎設施，其亦希望透過關鍵基礎的資安防護經驗，將維運技術（OT）推廣至工業物聯網的裝置場域，降低企業營運中斷的風險，落實企業永續發展的社會責任。

(工商 )